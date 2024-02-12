Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі. Доповідав Сирський і не тільки

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Серед іншого обговорювалося питання фронту та забезпечення армії снарядами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.
"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від російського повітряного терору", - йдеться в заяві.
На Ставці було заслухано доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.
"Авдіївка, Куп'янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", - додав президент.
Зеленський зазначив, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- і теплопостачання.
"Ухвалили рішення про збільшення кількості та можливостей мобільних вогневих груп", - повідомив президент.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.
Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.