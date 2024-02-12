UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі. Доповідав Сирський і не тільки

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Серед іншого обговорювалося питання фронту та забезпечення армії снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

Хто доповідав на Ставці

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від російського повітряного терору", - йдеться в заяві.

На Ставці було заслухано доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Авдіївка, Куп'янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", - додав президент.

Які рішення було ухвалено

Зеленський зазначив, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- і теплопостачання.

"Ухвалили рішення про збільшення кількості та можливостей мобільних вогневих груп", - повідомив президент.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАвдіївкаКуп'янськЗбройні сили УкраїниВійна в Україні