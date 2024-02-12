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Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе. Докладывал Сырский и не только

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. Среди прочего обсуждался вопрос фронта и обеспечения армии снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Кто докладывал на Ставке

"Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", - говорится в заявлении.

На Ставке были заслушаны доклады главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегических группировок войск.

"Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ", - добавил президент.

Какие решения были приняты

Зеленский отметил, что были заслушаны доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Речь шла о дальнейшем развитии многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

"Приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп", - сообщил президент.

Перестановки в ВСУ

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

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