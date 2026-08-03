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Зеленський провів перестановки серед послів: хто втратив посади

21:07 03.08.2026 Пн
1 хв
Кадрові зміни торкнулися дипломатичних представництв одразу в кількох країнах
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський підписав серію указів про кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Посад позбулися посли України у шести країнах, а також постійний представник при ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента.

Зокрема, свої посади залишили:

  • посол України в Тунісі Володимир Хованець, який за сумісництвом також був послом у Лівії;
  • посол України в Австрії Василь Химинець;
  • посол України в Таджикистані Валерій Євдокимов;
  • посол України в Киргизстані Валерій Жовтенко;
  • посол України в Сингапурі Катерина Зеленко, яка за сумісництвом також була послом у Брунеї-Даруссаламі.

Крім того, президент звільнив Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. Водночас він продовжує обіймати посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції.

Відповідні кадрові рішення оформлені указами президента №697/2026 - №702/2026, які були оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у США Ольгу Стефанішину.

Вона заявила, що сама ухвалила рішення про відставку, зазначивши, що основні завдання, з якими прибула до Вашингтона, вже виконані.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаДипломатичні відносини