Зеленський провів перестановки серед послів: хто втратив посади

Президент Володимир Зеленський підписав серію указів про кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Посад позбулися посли України у шести країнах, а також постійний представник при ЮНЕСКО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента.
Зокрема, свої посади залишили:
Крім того, президент звільнив Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. Водночас він продовжує обіймати посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції.
Відповідні кадрові рішення оформлені указами президента №697/2026 - №702/2026, які були оприлюднені на офіційному сайті глави держави.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у США Ольгу Стефанішину.
Вона заявила, що сама ухвалила рішення про відставку, зазначивши, що основні завдання, з якими прибула до Вашингтона, вже виконані.