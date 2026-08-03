Зеленский провел перестановки среди послов: кто лишился должности

В частности, свои должности оставили:

посол Украины в Тунисе Владимир Хованец, по совместительству также являвшийся послом в Ливии;

посол Украины в Австрии Василий Химинец;

посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов;

посол Украины в Кыргызстане Валерий Жовтенко;

посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, которая по совместительству также была послом в Брунее-Даруссаламе.

Кроме того, президент уволил Вадима Омельченко с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству. В то же время, он продолжает занимать должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Франции.

Соответствующие кадровые решения оформлены указами президента №697/2026 – №702/2026, которые были обнародованы на официальном сайте главы государства.