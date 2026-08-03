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Зеленский провел перестановки среди послов: кто лишился должности

21:07 03.08.2026 Пн
1 мин
Кадровые изменения затронули дипломатические представительства сразу в нескольких странах
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский подписал серию указов о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. Пост лишились послов Украины в шести странах, а также постоянный представитель при ЮНЕСКО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента.

В частности, свои должности оставили:

  • посол Украины в Тунисе Владимир Хованец, по совместительству также являвшийся послом в Ливии;
  • посол Украины в Австрии Василий Химинец;
  • посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов;
  • посол Украины в Кыргызстане Валерий Жовтенко;
  • посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, которая по совместительству также была послом в Брунее-Даруссаламе.

Кроме того, президент уволил Вадима Омельченко с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству. В то же время, он продолжает занимать должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Франции.

Соответствующие кадровые решения оформлены указами президента №697/2026 – №702/2026, которые были обнародованы на официальном сайте главы государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Она заявила, что сама приняла решение об отставке, отметив, что основные задачи, с которыми прибыла в Вашингтон, уже выполнены.

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