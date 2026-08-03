Зеленский провел перестановки среди послов: кто лишился должности

Президент Владимир Зеленский подписал серию указов о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. Пост лишились послов Украины в шести странах, а также постоянный представитель при ЮНЕСКО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента.
В частности, свои должности оставили:
Кроме того, президент уволил Вадима Омельченко с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству. В то же время, он продолжает занимать должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Франции.
Соответствующие кадровые решения оформлены указами президента №697/2026 – №702/2026, которые были обнародованы на официальном сайте главы государства.
Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Она заявила, что сама приняла решение об отставке, отметив, что основные задачи, с которыми прибыла в Вашингтон, уже выполнены.