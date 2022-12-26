Зеленський провів перемовини з прем'єром Індії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Однією з тем обговорень стала українська "формула миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про "формулу миру" і тепер розраховую на участь Індії у її реалізації. Подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Моді, звертаючись до президента Росії Володимира Путіна, заявляв, що зараз не є епоха для війни і її потрібно припиняти.
Також ми писали, що міністр нафти Індії Сінгх Пурі заявляв, що його країна продовжуватиме купувати нафту в Росії, незважаючи на війну в Україні.
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