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Зеленський провів переговори з Шольцом: подробиці

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Зеленського.

"Поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на полі бою, зокрема нові російські удари по цивільних. Підтримали продовження зернової ініціативи та узгодили позиції напередодні саміту G20", - написав президент.

Також Зеленський подякував Німеччині за її внесок в оборону неба України, а також її кордонів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з заявою міністра-координатора з морських справ та інвестицій Індонезії Лухута Бінсара Панджаітана, Зеленський не поїде на саміт G20.

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