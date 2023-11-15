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Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: що обговорили

Київ, Середа 15 листопада 2023 16:55
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Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: що обговорили Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Однією з тем обговорень стали вступні переговори України з Європейським союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Подякував за високу оцінку нашого прогресу з приводу початку переговорів з ЄС щодо вступу. Також відзначив участь представника Словаччини у зустрічі радників щодо імплементації формули миру", - розповів Зеленський.

За його словами, він обговорив з Чапутовою виклики, які стоять перед Україною у питанні енергетичної безпеки цієї зими.

Також однією з тем переговорів стало співробітництво між Україною та Словаччиною в економічній сфері.

Словаччина перестала передавати зброю Україні

Нагадаємо, цієї осені у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія. Її голова - Роберт Фіцо - став прем'єр-міністром країни.

Після виборів словацькі чиновники вже неодноразово заявляли, що припиняють постачання озброєння Україні, але продовжать надавати іншу допомогу.

Зокрема, вчора глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив про плани профінансувати виробництво для України двох машин розмінування.

Також він розповів, що Словаччина хоче передати Україні гуманітарну допомогу цієї зими.

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