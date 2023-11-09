Зеленський провів переговори з президентом Індонезії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Індонезії Джоко Відодо. Обговорили реалізацію української Формули миру й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
Про що говорили:
"Наголосив, що попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. Поінформував співрозмовника про альтернативні "зернові коридори" й запевнив, що Україна готова відновити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію", - додав президент України.
Саміт формули миру
28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:
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