Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии: о чем говорили

прогресс в имплементации украинской Формулы мира, которую Владимир Зеленский представил во время саммита G20 в Индонезии год назад;
успехи во время встречи на уровне советников в рамках подготовки Глобального саммита мира;
Владимир Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к усилиям по реализации Формулы мира;
"Подчеркнул, что несмотря на попытки России препятствовать гражданскому судоходству в Черном море Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности. Проинформировал собеседника об альтернативных "зерновых коридорах" и заверил, что Украина готова возобновить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию", - добавил президент Украины.
президент пригласил Индонезию к глобальной гуманитарной инициативе GrainFromUkraine, а также одноименному саммиту, который состоится в ноябре;
обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский отметил важность защиты гражданских, а также беспрепятственной работы гуманитарных коридоров, в том числе и общей деэскалации. Украина привержена урегулированию ситуации по принципу "двух государств".