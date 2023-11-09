RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии: о чем говорили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Индонезии Джоко Видодо. Обсудили реализацию украинской Формулы мира и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

О чем говорили: 

  • прогресс в имплементации украинской Формулы мира, которую Владимир Зеленский представил во время саммита G20 в Индонезии год назад; 
  • успехи во время встречи на уровне советников в рамках подготовки Глобального саммита мира; 
  • Владимир Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к усилиям по реализации Формулы мира; 

"Подчеркнул, что несмотря на попытки России препятствовать гражданскому судоходству в Черном море Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности. Проинформировал собеседника об альтернативных "зерновых коридорах" и заверил, что Украина готова возобновить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию", - добавил президент Украины. 

  • президент пригласил Индонезию к глобальной гуманитарной инициативе GrainFromUkraine, а также одноименному саммиту, который состоится в ноябре;
  • обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский отметил важность защиты гражданских, а также беспрепятственной работы гуманитарных коридоров, в том числе и общей деэскалации. Украина привержена урегулированию ситуации по принципу "двух государств".

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойное снабжение продовольствием;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндонезияВойна в Украине