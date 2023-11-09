Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии: о чем говорили

О чем говорили:

прогресс в имплементации украинской Формулы мира, которую Владимир Зеленский представил во время саммита G20 в Индонезии год назад;

успехи во время встречи на уровне советников в рамках подготовки Глобального саммита мира;

Владимир Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к усилиям по реализации Формулы мира;

"Подчеркнул, что несмотря на попытки России препятствовать гражданскому судоходству в Черном море Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности. Проинформировал собеседника об альтернативных "зерновых коридорах" и заверил, что Украина готова возобновить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию", - добавил президент Украины.

президент пригласил Индонезию к глобальной гуманитарной инициативе GrainFromUkraine, а также одноименному саммиту, который состоится в ноябре;

обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский отметил важность защиты гражданских, а также беспрепятственной работы гуманитарных коридоров, в том числе и общей деэскалации. Украина привержена урегулированию ситуации по принципу "двух государств".

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов: