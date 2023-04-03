Зеленський провів переговори з делегацією конгресменів-республіканців США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії. Вони обговорили підтримку нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
Він зазначив, що делегацію конгресменів-республіканців очолив голова Постійного комітету з питань розвідки Майк Тернер.
За словами Зеленського, двопартійна та двопалатна підтримка з боку США та американської влади відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти Росії у повномасштабній війні.
"Сподіваюся, що високий рівень підтримки та взаємодії між нашими державами зберігатиметься і надалі. Це запорука спільної перемоги над російським агресором", - наголосив президент.
При цьому у своєму вечірньому зверненні глава держави розповів, що однією з тем переговорів стали активні дії України.
Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін висловив сподівання, що двопартійна підтримка України в США не зміниться після того, як республіканці отримали більшість у Палаті представників.
Також ми писали, що, за словами посла України в США Оксани Маркарової, двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі забезпечено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.