Остін про двопартійну підтримку України в Конгресі: Очікую, що бачитимемо те саме і в майбутньому
Нині у Конгресі США спостерігається двопартійна підтримка в забезпеченні допомоги Україні у сфері безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції за підсумками засідання "Рамштайн-10".
"Я очікую, що ми бачитимемо те саме і в майбутньому", - сказав посадовець.
Остін зазначив, що висловлювання високопоставлених законодавців у Конгресі вселяють упевненість у тому, що підтримка триватиме.
"Україна має значення. Це важливо не лише для України чи Сполучених Штатів, це важливо для всього світу", - підкреслив міністр оборони.
За його словами, це стосується міжнародного порядку, заснованого на правилах. Адже одна країна не може силою змінювати кордони своїх сусідів.
Нагадаємо, група американських сенаторів вимагає від Пентагону відправити Україні винищувачі F-16.
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