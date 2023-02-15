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Україна забезпечена підтримкою Конгресу США на двопартійній основі, - Маркарова

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Середа 15 лютого 2023 17:29
Україна забезпечена підтримкою Конгресу США на двопартійній основі, - Маркарова Фото: посол України у США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Конгрес США підтримує Україну на дуже сильній двопартійній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маркарову під час Kyiv Jewish Forum.

"Я не бачу ознак втоми від України. Працюючи з попереднім Конгресом, зараз активно працюючи з новим Конгресом, працюючи з адміністрацією, працюючи з усіма тут у Вашингтоні і скрізь у Сполучених Штатах, я відчуваю дуже сильну двопартійну підтримку і підтримку багатьох людей. Ми також бачимо це у результатах соціологічних опитувань", - наголосила Маркарова.

Вона вважає, що з боку США ефективніше, вигідніше і дешевше допомогти Україні виграти цю війну, поки вона ще на території України. Інакше Росія нападе на інші країни.

"Якщо не Україна, то багато країн НАТО опиняться під загрозою з боку цього агресивного російського режиму. Нам не потрібні натівські чоботи на землі. Нам потрібно отримати більше зброї, більше санкцій для Росії, більше підтримки для України, щоб швидше закінчити цю війну", - заявила посол України у США.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Під час форуму екс-премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що попри певні затримки у прийнятті рішень, обсяги військової допомоги Україні з боку США перевершують очікування скептиків.

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