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Зеленський провів переговори з делегацією конгресменів-республіканців США

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Київ, Понеділок 03 квітня 2023 22:45
Зеленський провів переговори з делегацією конгресменів-республіканців США Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії. Вони обговорили підтримку нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Він зазначив, що делегацію конгресменів-республіканців очолив голова Постійного комітету з питань розвідки Майк Тернер.

За словами Зеленського, двопартійна та двопалатна підтримка з боку США та американської влади відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти Росії у повномасштабній війні.

"Сподіваюся, що високий рівень підтримки та взаємодії між нашими державами зберігатиметься і надалі. Це запорука спільної перемоги над російським агресором", - наголосив президент.

При цьому у своєму вечірньому зверненні глава держави розповів, що однією з тем переговорів стали активні дії України.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін висловив сподівання, що двопартійна підтримка України в США не зміниться після того, як республіканці отримали більшість у Палаті представників.

Також ми писали, що, за словами посла України в США Оксани Маркарової, двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі забезпечено.

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