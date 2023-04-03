Зеленський провів переговори з делегацією конгресменів-республіканців США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії. Вони обговорили підтримку нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Він зазначив, що делегацію конгресменів-республіканців очолив голова Постійного комітету з питань розвідки Майк Тернер.

За словами Зеленського, двопартійна та двопалатна підтримка з боку США та американської влади відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти Росії у повномасштабній війні.

"Сподіваюся, що високий рівень підтримки та взаємодії між нашими державами зберігатиметься і надалі. Це запорука спільної перемоги над російським агресором", - наголосив президент.

При цьому у своєму вечірньому зверненні глава держави розповів, що однією з тем переговорів стали активні дії України.