Зеленский провел переговоры с делегацией конгрессменов-республиканцев США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Они обсудили поддержку нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Он отметил, что делегацию конгрессменов-республиканцев возглавил глава Постоянного комитета по вопросам разведки Майк Тернер.

По словам Зеленского, двухпартийная и двухпалатная поддержка со стороны США и американских властей сыграла решающую роль в способности Украины противостоять России в полномасштабной войне.

"Надеюсь, что высокий уровень поддержки и взаимодействия между нашими государствами будет сохраняться и дальше. Это залог совместной победы над российским агрессором", - подчеркнул президент.

При этом в своем вечернем обращении глава государства рассказал, что одной из тем переговоров стали активные действия Украины.