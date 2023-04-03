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Зеленский провел переговоры с делегацией конгрессменов-республиканцев США

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Киев, Понедельник 03 апреля 2023 22:45
Зеленский провел переговоры с делегацией конгрессменов-республиканцев США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Они обсудили поддержку нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Он отметил, что делегацию конгрессменов-республиканцев возглавил глава Постоянного комитета по вопросам разведки Майк Тернер.

По словам Зеленского, двухпартийная и двухпалатная поддержка со стороны США и американских властей сыграла решающую роль в способности Украины противостоять России в полномасштабной войне.

"Надеюсь, что высокий уровень поддержки и взаимодействия между нашими государствами будет сохраняться и дальше. Это залог совместной победы над российским агрессором", - подчеркнул президент.

При этом в своем вечернем обращении глава государства рассказал, что одной из тем переговоров стали активные действия Украины.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил надежду, что двухпартийная поддержка Украины в США не изменится после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей.

Также мы писали, что, по словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, двухпартийная поддержка нашей страны в Конгрессе обеспечена.

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