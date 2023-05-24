Зеленський провів нову Ставку: обговорили перехід на нові літаки

На Ставці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Східного угруповування військ Олександр Сирський, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та інші військові командувачі доповіли про ситуацію на фронті.

Міноборони розповіло про забезпечення військ боєприпасами. Також учасники засідання оборони обговорили постачання техніки та нарощення українського виробництва.

Особливу увагу на Ставці приділили питання авіації та переходу ЗСУ на нові літаки.

"Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - зазначив президент.

Україна отримає нові літаки?

Нагадаємо, низка країн заявили про готовність приєднатися до авіаційної коаліції для надання Україні сучасних літаків та навчання пілотів. Мова йде про Канаду, Нідерланди, США, Велику Британію, Данію, Португалію й інші країни.

Також на саміті G7 президент США Джо Байден заявив, що схвалює навчання українських пілотів на F-16.

При цьому голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель оголосив, що навчання українських пілотів на літака F-16 вже розпочалися. На його думку, Україна найближчим часом отримає авіацію.

У Пентагоні вважають, що процес передачі Україні F-16 може тривати декілька місяців у кращому випадку, а інші чиновники стверджують, що це питання у довгостроковій перспективі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.