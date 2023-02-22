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Зеленський провів нові переговори із прем'єром Британії: що обговорили

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Середа 22 лютого 2023 22:34
Зеленський провів нові переговори із прем'єром Британії: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Під час розмови сторони обговорили реалізацію домовленостей, яких було досягнуто під час візиту Зеленського до Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram .

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Лондона. Ціную розуміння Великою Британією того, що швидкість постачання військової допомоги сьогодні – це успіх України на полі бою. Разом наближаємо нашу спільну перемогу", – написав він.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський побував у Британії, де зустрівся з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступив перед парламентом країни.

Під час виступу перед парламентом Сполученого Королівства, Зеленський попросив передати Україні бойові літаки.

Крім того, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.

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