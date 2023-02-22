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Зеленский провел новые переговоры с премьером Британии: что обсудили

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Среда 22 февраля 2023 22:34
Зеленский провел новые переговоры с премьером Британии: что обсудили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время разговора стороны обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время визита Зеленского в Лондон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. Ценю понимание Великобританией того, что скорость поставки военной помощи сегодня - это успех Украины на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу", - написал он.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский побывал в Британии, где встретился с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступил перед парламентом страны.

Во время выступления перед парламентом Соединенного Королевства Зеленский попросил передать Украине боевые самолеты.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

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