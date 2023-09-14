Зеленський провів нараду з Умєровим і анонсував нову посаду - військовий омбудсмен

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, з Умєровим було обговорено ключові оборонні питання. Зокрема і ті, рішення яких очікує суспільство загалом та українські воїни зокрема. Зеленський зауважив, що Умєров представить ці рішення після детального опрацювання.

"Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", - сказав президент.

Новий міністр оборони

Нагадаємо, Рустема Умєрова нещодавно призначили міністром оборони України. Він замінив на цій посаді Олексія Резнікова.

Кадрові перестановки сталися на тлі скандалів у відомстві, пов'язаних із закупівлями екіпірування для армії.

Більш детально про Умєрова можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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