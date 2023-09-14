Зеленский провел совещание с Умеровым и анонсировал новую должность – военный омбудсмен
Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем вечернем обращении.
По его словам, с Умеровым были обсуждены ключевые оборонные вопросы. В том числе и те, решения которых ожидает общество и украинские воины в частности. Зеленский заметил, что Умеров представит эти решения после детальной проработки.
"Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", - сказал президент.
Новый министр обороны
Напомним, Рустем Умеров недавно назначен министром обороны Украины. Он заменил на этом посту Алексея Резникова.
Кадровые перестановки произошли на фоне скандалов в ведомстве, связанных с закупками экипировки для армии.
Более подробно об Умерове можете узнать в материале РБК-Украина.
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