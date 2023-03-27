Зеленський провів нараду щодо ситуації у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Запорізької області провів нараду щодо ситуації у регіоні. Однією з тем обговорень стала оперативна обстановка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.
"Нарада щодо ситуації в Запорізькій області: оперативна обстановка, готовність військових частин та підрозділів до виконання завдань щодо призначення, соціально-економічна ситуація в регіоні, забезпечення потреб внутрішніх переселенців", - розповів Зеленський.
Також він зазначив, що під час наради заслухав інформацію від обласного керівництва Служби безпеки та Нацполіції.
Президент запевнив, що влада працює і тримає під контролем усі важливі питання.
Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, Зеленський перебуває з візитом у Запорізькій області.
Пізніше стало відомо, що під час своєї поїздки президент провів зустріч із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
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