Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери: що в пріоритеті

Україна тримає фокус на власному виробництві зброї та швидких постачаннях наданої допомоги з боку партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше ", - наголосив президент.

Він розповів, що відповідні органи детально аналізують виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів.

Сьогодні, 16 липня, Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери в Україні. За його словами підіймались питання щодо:

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.

Крім того, нещодавно міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

До того ж на початку квітня в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

Зауважимо, що РБК-Україна пояснювало, чому Україні варто відкрити експорт зброї.

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