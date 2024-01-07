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Пріоритети зрозумілі. Зеленський провів нараду щодо ЄС та НАТО

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо планів України на цей рік у відносинах із партнерами у Євросоюзі та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що під час наради було чітко сформульовано завдання на цей рік. На нараді були голова Верховної ради, глава уряду і профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, і міжнародники Офісу президента, і керівник Офісу.

"Пріоритети наші зрозумілі: повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів, підготувати нашу переговорну рамку із Євросоюзом, а також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето. Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. Проте на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Про все, з чим Україна має зіткнутися у 2024 році, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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