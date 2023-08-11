Зеленський провів нараду щодо альтернатив по експорту зерна: подробиці

"Окрема нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим, головкомом ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою, керівником СБУ Василем Малюком, міністерством інфраструктури щодо альтернатив стосовно експорту зерна транзитним коридором", - йдеться у заяві.

За його словами, наразі робиться все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Експорт української агропродукції було скорочено після того, як Росія вирішила вийти із "зернової угоди". Домовленості в рамках цієї ініціативи дозволяли Україні транспортувати зерно Чорним морем.

За словами глави держави, зараз уряд разом із військовими розробляє чіткий план для таких зернових перевезень.

Водночас російський диктатор Володимир Путін вирішив висунути низку вимог для повернення РФ у "зернову угоду".