Зеленский провел совещание касательно альтернатив по экспорту зерна: подробности

"Отдельное совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым, главкомом ВСУ Валерием Залужным, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, руководителем СБУ Василием Малюком, министерством инфраструктуры относительно альтернатив по экспорту зерна по транзитному коридору", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы Украина была и в дальнейшем гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам.

Выход России из "зернового соглашения"

Экспорт украинской агропродукции был сокращен после того, как Россия решила выйти из "зернового соглашения". Договоренности в рамках этой инициативы позволяли Украине транспортировать зерно по Черному морю.

По словам главы государства, сейчас правительство вместе с военными разрабатывает четкий план для таких зерновых перевозок.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть ряд требований для возвращения РФ в "зерновое соглашение".