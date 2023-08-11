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Зеленский провел совещание касательно альтернатив по экспорту зерна: подробности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 августа, провел совещание относительно альтернатив по экспорту зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Отдельное совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым, главкомом ВСУ Валерием Залужным, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, руководителем СБУ Василием Малюком, министерством инфраструктуры относительно альтернатив по экспорту зерна по транзитному коридору", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы Украина была и в дальнейшем гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам.

Выход России из "зернового соглашения"

Экспорт украинской агропродукции был сокращен после того, как Россия решила выйти из "зернового соглашения". Договоренности в рамках этой инициативы позволяли Украине транспортировать зерно по Черному морю.

По словам главы государства, сейчас правительство вместе с военными разрабатывает четкий план для таких зерновых перевозок.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть ряд требований для возвращения РФ в "зерновое соглашение".

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