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Зеленський провів нараду за результатами лондонської конференції з відновлення

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Київ, П'ятниця 23 червня 2023 13:28
Зеленський провів нараду за результатами лондонської конференції з відновлення Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський провів нараду за результатами лондонської конференції з відновлення України. На ній були присутні представники уряду та парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Він зазначив, що разом з парламентарями й урядовцями систематизували підсумки лондонської конференції.

"Десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. П’ятсот компаній, готових інвестувати в Україну. Дієві механізми конфіскації російських активів для відшкодування завданої шкоди", - наголосив президент.

Зеленський додав, що наступне завдання - це реалізувати домовленості про страхування воєнних ризиків для інвесторів, а також допомогти першим компаніям "зайти" в Україну під ці гарантії безпеки.

"Продовжуємо працювати над захистом бізнесу від чиновників, покращенням інвестиційного клімату та гарантуванням рівних умов для всіх учасників", - підкреслив глава держави.

Лондонська конференція

Нагадаємо, 21 та 22 червня у Лондоні відбулася Конференції з відбудови України. Її метою було залучення міжнародних інвестицій для відновлення України.

Низка країн анонсували про виділення фінансової допомоги Україні. Зокрема, Британія заявила, що надасть 3 млрд доларів, а США анонсували фінансовий пакет на 1,3 млрд доларів. Гроші від Вашингтону підуть на відновлення енергосистеми та інфраструктури України.

Також Німеччина заявила, що надасть понад 380 млн євро на гуманітарні потреби.

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