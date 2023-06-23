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Зеленский провел совещание по результатам лондонской конференции по восстановлению

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Киев, Пятница 23 июня 2023 13:28
Зеленский провел совещание по результатам лондонской конференции по восстановлению Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский провел совещание по результатам лондонской конференции по восстановлению Украины. На ней присутствовали представители правительства и парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

Он отметил, что вместе с парламентариями и членами правительства систематизировали итоги лондонской конференции.

"Десяти миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки. Пятьсот компаний, готовых инвестировать в Украину. Действенные механизмы конфискации российских активов для возмещения причиненного ущерба", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что следующая задача - это реализовать договоренности о страховании военных рисков для инвесторов, а также помочь первым компаниям "зайти" в Украину под эти гарантии безопасности.

"Продолжаем работать над защитой бизнеса от чиновников, улучшением инвестиционного климата и обеспечением равных условий для всех участников", - подчеркнул глава государства.

Лондонская конференция

Напомним, 21 и 22 июня в Лондоне состоялась Конференция по восстановлению Украины. Ее целью было привлечение международных инвестиций для восстановления Украины.

Ряд стран анонсировали выделение финансовой помощи Украине. В частности, Британия заявила, что предоставит 3 млрд долларов, а США анонсировали финансовый пакет на 1,3 млрд долларов. Деньги от Вашингтона пойдут на восстановление энергосистемы и инфраструктуры Украины.

Также Германия заявила, что предоставит более 380 млн евро на гуманитарные нужды.

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