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Зеленський провів нараду з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в Україні

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 22:22
Зеленський провів нараду з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в Україні Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та правоохоронцями щодо безпекової ситуації в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського у четвер, 6 квітня.

За словами Зеленського, на нараді зі Шмигалем було обговорено поточні державні питання та координація їх вирішень.

Окрім цього було проведено нараду щодо безпекової ситуації та роботи правоохоронних органів.

"Наш міжнародний порядок денний - підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди - був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що оборона й захист людей, а також підтримка стійкості українських воїнів являється питанням номер один на всіх переговорах і зустрічах.

"Саме оборона - зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна та Польща погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

Також під час спільної пресконференції з Моравецьким, Зеленський заявив про те, що на полі бою України вже працюють танки, які були раніше передані Польщею нашим воїнам.

Агентство розкриває усі подробиці візиту президента до Польщі в матеріалі РБК-Україна.

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