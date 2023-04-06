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Зеленский провел совещание с правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 06 апреля 2023 22:22
Зеленский провел совещание с правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского в четверг, 6 апреля.

По словам Зеленского, на совещании со Шмигалем были обсуждены текущие государственные вопросы и координация их решений.

Кроме этого было проведено совещание по ситуации и работе правоохранительных органов.

"Наша международная повестка дня - подготовка встреч, переговоров, обращений. Как и всегда - была на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что оборона и защита людей, а также поддержание стойкости украинских воинов является номером номер на всех переговорах и встречах.

"Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые оборонные системы для Украины", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Также во время совместной пресс-конференции с Моравецким, Зеленский заявил о том, что на поле боя Украины уже работают танки , ранее переданные Польшей нашим воинам.

Агентство раскрывает все подробности визита президента в Польшу в материале РБК-Украина .

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