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Зеленський провів нараду за підсумками своїх візитів до Європи

Україна, П'ятниця 25 серпня 2023 20:32
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Зеленський провів нараду за підсумками своїх візитів до Європи Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 серпня, провів тривалу нараду за підсумками своїх візитів до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Провів сьогодні нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів - саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт", - йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що усі домовленості, які вдалося привезти додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати.

"Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники - це максимальне розширення тренувальних місій. Військові - максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що завданням для всіх є максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів.

Візит Зеленського в Європу

Нещодавно Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

Пізніше Зеленський вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан. На саміт лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

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