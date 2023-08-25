Зеленский провел совещание по итогам своих визитов в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 августа, провел длительное совещание по итогам своих визитов в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.
"Провел сегодня совещание по итогам визитов. Длительное совещание. Вопрос координации именно по самолетам. Подготовка новых оборонных пакетов - именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что все договоренности, которые удалось привезти домой от наших партнеров, уже начали реализовывать.
"Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники - это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные - максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров - полное обеспечение готовности Украины", - сказал президент.
Зеленский отметил, что задачей для всех является максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов.
Визит Зеленского в Европу
Недавно Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию.
В ходе визита в Швецию 19 августа были достигнуты договоренности по вооружениям, в частности по производству техники в Украине, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.
В Нидерландах и Дании 20 августа была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов.
Позже Зеленский отправился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан. На саммите лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.
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