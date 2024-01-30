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Зеленський: виробництво далекобійних дронів є одним із ключових завдань для ОПК

Вівторок 30 січня 2024 19:42
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Зеленський: виробництво далекобійних дронів є одним із ключових завдань для ОПК Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ж провів нараду з Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів про результати роботи з виробництва дронів і боєприпасів", - йдеться в заяві.

За словами президента, відбувається нарощування виробництва. Також додаються нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї.

"Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки - це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Тому що в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи", - сказав президент.

Зеленський подякував усім працівникам оборонно-промислового комплексу, які забезпечують українську силу. Окремо міністр доповів йому про виробництво далекобійних дронів, що є одним із ключових завдань для ОПК.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповідав голова Мінстратегпрому Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

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