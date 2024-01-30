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Зеленский: производство дальнобойных дронов является одной из ключевых задач для ОПК

Вторник 30 января 2024 19:42
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Зеленский: производство дальнобойных дронов является одной из ключевых задач для ОПК Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина наращивает производство оружия, а дальнобойные дроны являются одной из ключевых задач для оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня же провел совещание с Минстратегпромом. Александр Камышин доложил о результатах работы по производству дронов и боеприпасов", - говорится в заявлении.

По словам президента, происходит наращивание производства. Также добавляются новые позиции, продолжается освоение новых образцов оружия.

"Отечественное производство дронов, снарядов, техники - это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны, именно сила является основой свободы", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех работников оборонно-промышленного комплекса, которые обеспечивают украинскую силу. Отдельно министр доложил ему о производстве дальнобойных дронов, что является одной из ключевых задач для ОПК.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого нужно усилить создание российского орудия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказывал глава Минстратегпрома Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

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