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Зеленський провів нараду у Луцьку: обговорили ситуацію в Білорусі та посилення кордону

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Вона пройшла у Замку Любарта в Луцьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

На нараді обговорювали такі теми:

  • кордон - ситуацію у прикордонній Білорусі,
  • посилення Сил оборони та безпеки України та усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада,
  • стан укриттів,
  • бюджетне забезпечення,
  • робочі місця.

Зокрема, начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко поінформував про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також про соціально-економічну ситуацію в області.

Учасники наради заслухали доповідь командувача ОУВ "Волинь" Володимира Миронюка про обстановку в зоні оперативної відповідальності.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.

Мер Луцька Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Крім того, було заслухано інформацію генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховця про результати діяльності підприємства за І півріччя 2023 року.

Також під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області.

Президент подякував усім в області, хто працює заради наближення перемоги України.

Зеленський у Луцьку

Сьогодні президент України та президент Польщі Анджей Дуда неанонсовано завітали до Луцька. Вони відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла, а також вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

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Володимир ЗеленськийЛуцьк