Зеленский провел совещание в Луцке: обсудили ситуацию в Беларуси и усиление границы

На совещании обсуждали такие темы:

граница - ситуацию в приграничной Беларуси,

усиление Сил обороны и безопасности Украины и всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местные власти,

состояние укрытий,

бюджетное обеспечение,

рабочие места.

В частности, начальник Волынской ОВ Юрий Погуляйко проинформировал об обустройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений, а также о социально-экономической ситуации в области.

Участники совещания заслушали доклад командующего ОУВ "Волынь" Владимира Миронюка об обстановке в зоне оперативной ответственности.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко доложил о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка государственной границы на территории Волынской области.

Мэр Луцка Игорь Полищук проинформировал участников совещания об обеспечении жизнедеятельности города и об оборонных мероприятиях в условиях военного положения.

Кроме того, была заслушана информация генерального директора ГП "Леса Украины" Юрий Болоховца о результатах деятельности предприятия за I полугодие 2023 года.

Также во время совещания речь шла о криминогенной и оперативной обстановке в Волынской области.

Президент поблагодарил всех в области, кто работает ради приближения победы Украины.

Зеленский в Луцке

Сегодня президент Украины и президент Польши Анджей Дуда неанонсированно посетили Луцк. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла, а также почтили память жертв Второй мировой войны и 80-летия Волынской трагедии.

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