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Зеленський провів нараду з командувачами фронту та зібрав військовий кабінет

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Україна, Четвер 18 травня 2023 21:16
Зеленський провів нараду з командувачами фронту та зібрав військовий кабінет Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у четвер, 18 травня, зібрав військовий кабінет та провів нараду з командувачами ключових напрямків фронту, представниками Генштабу, розвідки та безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

"Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека", - сказав він.

Президент подякував військовим за виконані стратегічні завдання, однак наразі не буде повідомляти які. Також за його словами до наступу готуються й інші бригади.

"Щодо захисту цивільних громадян - Повітряні сили - молодці, тут із деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом - додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя. І це буде", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова, зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з Росією.

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