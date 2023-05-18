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Зеленский провел совещание с командующими фронтом и собрал военный кабинет

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Украина, Четверг 18 мая 2023 21:16
Зеленский провел совещание с командующими фронтом и собрал военный кабинет Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в четверг, 18 мая, собрал военный кабинет и провел совещание с командующими ключевыми направлениями фронта, представителями Генштаба, разведкой и безопасностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

"Только что провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность", - сказал он.

Президент поблагодарил военных за выполненные стратегические задачи, однако пока не будет сообщать какие. Также по его словам, к наступлению готовятся и другие бригады.

"О защите гражданских граждан - Воздушные силы - молодцы, здесь с деталями. Наши приоритеты на эту неделю, следующую и на ближайшее время в целом - дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие. И это будет", - сообщил Зеленский .

Удачи в Бахмуте

По состоянию на 18 мая 2023 г. Вооруженным силам Украины удалось отбить все атаки на Бахмут. Украинские военные контролируют юго-западную часть Бахмута.

"В окрестностях к северу от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", - рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

Также, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, наши воины продолжают атаковать российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВСУ удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах.

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