Зеленський провів нараду із зовнішньою розвідкою щодо боротьби з обходом санкцій проти РФ

"Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами і щодо санкцій проти Росії - їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії", - йдеться у заяві.

За словами президента, мова йде не про просто абстрактне питання, а саме про те, як РФ виробляє зброю, зокрема ракети. Зеленський сказав, що у всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них - компаніями з вільного світу.

"Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій - це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі", - додав Зеленський.

Росія обходить санкції

На початку січня Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Представник розвідки Чехії днями заявив, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.