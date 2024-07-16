Зеленський провів нараду з головами ОВА, а Трамп іде на вибори президента США: новини за 15 липня

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками обласних адміністрацій. А Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 15 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти скаржилися на "масовану атаку" безпілотників на Севастополь.

РФ перегруповує війська для продовження наступу на Харківському напрямку, вважають аналітики ISW.

Зеленський провів нараду з головами ОВА

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками обласних адміністрацій. Серед порушених тем оперативна ситуація в регіонах, енергетики й не тільки.

У Львівській області стався вибух на території ТЦК: ймовірно, від гранати

Як розповіло РБК-Україна джерело у правоохоронних органах, подія сталася у місті Буськ Золочівського району. Імовірно, це був вибух ручної гранати РГД-5. На місці утворилася воронка. Більше деталей - в матеріалі.

В Одеській області четверо військових намагалися втекти за кордон, одного з них застрелили

Як розповіло РБК-Україна джерело, втікачами були чотири військовослужбовці ЗСУ, які самовільно залишили територію навчального полігону та мали намір перетнути кордон поза межами пункту пропуску.

Співрозмовник повідомив, що під час затримання один із військовослужбовців чинив опір працівнику ДПСУ. Останній здійснив два постріли з метою припинення правопорушення. В результаті чого військовий загинув, отримавши травми несумісні з життям.

HIMARS, танки та боєприпаси: Німеччина таємно передала Україні величезну партію допомоги

Німеччина наприкінці червня - на початку липня практично таємно і непомітно відправила Києву черговий величезний військовий пакет для Збройних сил України. До нього увійшли 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.

Британська розвідка назвала наслідки втрати "Газпромом" європейського ринку газу

Як зазначається у зведенні розвідки Британії, РФ з 1 липня 2024 року підвищила внутрішні ціни на газ на 11,2%. Це підвищення спрямоване на збільшення доходів на внутрішньому ринку у відповідь на втрату експорту газу до Європи. Зокрема, минулого року чистий річний збиток "Газпрому" становив приблизно 6,9 млрд доларів, що стало його найбільшим річним збитком за 25 років.

"За оцінками, ціни на газ для російських домогосподарств зросли майже на 34% з початку вторгнення, попри те, що у 2023 році Росія стане другим за величиною виробником природного газу у світі. У 2025 році вони зростуть ще на 8,2%, що означає майже напевно посилить інфляційний тиск у російській економіці та послабить купівельну спроможність простих жителів Росії", - зазначають британці.

Майно колишньої резиденції Януковича "Межигір’я" передали в державне управління

Державному парку-пам’ятці "Межигір’я" передали у власність рухоме майно, заарештоване у справі щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах. Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт - музей "Хонка". Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна.

Як триває мобілізація в Україні та чого не вистачає: відповідь Зеленського

Під час прес-конференції президента Володимира Зеленського попросили оцінити хід кампанії за два місяці після набуття чинності новим законом про мобілізацію та підготовку особового складу.

"Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так", - зазначив Зеленський.

Нардепа від "Слуги народу" Задорожнього затримали по підозрі у хабарництві

Чинному народному депутату України повідомлено про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради у Сумській області. Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.

Як зазначили у партії, вже відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга Народу". На засіданні було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього.

Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від республіканців

Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців. Також він вирішив, що у разі перемоги на виборах його віце-президентом стане сенатор Джей Ді Венс.

Трамп набрав достатню кількість голосів республіканців, щоб офіційно стати кандидатом від партії на президентських виборах.

Німецький уряд відкинув заклик опозиції про передачу Україні винищувачів

Прессекретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що уряд Німеччини не підтримує заклик лідера опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца розпочати постачання винищувачів до України.