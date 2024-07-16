Зеленский провел совещание с главами ОВА, а Трамп идет на выборы президента США: новости за 15 июля

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций. А Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 15 июля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты жаловались на "массированную атаку" беспилотников на Севастополь.

РФ перегруппировывает войска для продолжения наступления в Харьковском направлении, считают аналитики ISW.

Зеленский провел совещание с председателями ОВА

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций. Среди затронутых тем оперативная ситуация в регионах, энергетики и не только.

Во Львовской области произошел взрыв на территории ТЦК: вероятно, от гранаты

Как рассказал источник в правоохранительных органах, событие произошло в городе Буск Золочевского района. Очевидно, это был взрыв ручной гранаты РГД-5. На месте образовалась воронка. Больше деталей – в материале.

В Одесской области четверо военных пытались скрыться за границу, одного из них застрелили

Как рассказал источник, беглецами были четыре военнослужащих ВСУ, которые самовольно покинули территорию учебного полигона и намеревались пересечь границу за пределами пункта пропуска.

Собеседник сообщил, что во время задержания один из военнослужащих сопротивлялся работнику ГНСУ. Последний произвел два выстрела с целью пресечения правонарушения. В результате чего военный погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

HIMARS, танки и боеприпасы: Германия тайно передала Украине огромную партию помощи

Германия в конце июня – начале июля практически тайно и незаметно отправила Киеву очередной огромный военный пакет для Вооруженных сил Украины. В него вошли 39 танков, поставленных германской оборонной промышленностью и Бундесвером.

Британская разведка назвала последствия потери "Газпромом" европейского рынка газа

Как отмечается в сводке разведки Британии, РФ с 1 июля 2024 г. повысила внутренние цены на газ на 11,2%. Это повышение направлено на увеличение доходов на внутреннем рынке в ответ на потерю экспорта газа в Европу. В частности, в прошлом году чистый годовой убыток "Газпрома" составил примерно 6,9 млрд долларов, что стало его самым большим годовым убытком за 25 лет.

"По оценкам, цены на газ для российских домохозяйств выросли почти на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что в 2023 году Россия станет вторым по величине производителем природного газа в мире. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что значит, почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность простых жителей России», - отмечают британцы.

Имущество бывшей резиденции Януковича "Межигорье" передали в государственное управление

Государственному парку-памятнику "Межигорье" передали в собственность движимое имущество, арестованное по делу в отношении бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Общее количество осмотренного комиссией движимого имущества составляет более 25 тысяч единиц, размещенных в 121 зданиях и сооружениях. Самый большой по количеству движимого имущества объект – музей "Хонка". Это здание общей площадью 3100 кв.м является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества.

Как идет мобилизация в Украине и чего не хватает: ответ Зеленского

Во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского попросили оценить ход кампании через два месяца после вступления в силу нового закона о мобилизации и подготовке личного состава.

"Военные говорят, что все идет по их плану. Что касается тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за границей, да", - отметил Зеленский.

Нардепа от "Слуги народа" Задорожного задержали по подозрению во взяточничестве

Действующему народному депутату Украины доложено о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области. Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Задорожном.

Как отметили в партии, уже прошло заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа". На заседании было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего.

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев. Также он решил, что в случае победы на выборах его вице-президентом станет сенатор Джей Ди Вэнс.

Трамп набрал достаточное количество голосов республиканцев, чтобы официально стать кандидатом от партии на президентских выборах.

Немецкое правительство отвергло призыв оппозиции о передаче Украине истребителей

Пресссекретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии не поддерживает призыв лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца начать поставки истребителей в Украину.