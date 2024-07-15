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Енергетика, фортифікації й не тільки. Зеленський провів нараду з головами ОВА

Понеділок 15 липня 2024 13:19
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Енергетика, фортифікації й не тільки. Зеленський провів нараду з головами ОВА Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 15 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками обласних адміністрацій. Серед порушених тем оперативна ситуація в регіонах, енергетики й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами президента, під час наради ключовими темами були:

  • оперативна ситуація в кожному регіоні;
  • енергетика;
  • фортифікації;
  • безпека.

У тому ж числі було обговорено можливість налагодження співпраці з представниками американських штатів.

"Разом ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації, забезпечення укриттів", - додав він.

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців ворог посилив масовані обстріли проти України. Зокрема під удар також регулярно потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що спровокувало повернення графіків відключення світла.

За словами голови українського уряду Дениса Шмигаля, ситуація зі світлом покращиться у 20 числах липня, коли завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації. Це, своєю чергою, дозволить збільшити потужність в енергосистемі.

Ймовірно й те, що у вересні відключення, можливо взагалі перестануть застосовувати. Втім такий сценарій утримуватиметься недовго.

Також через ситуацію зі світлом, Міністерство освіти і науки (МОН) рекомендувало навчальним закладам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.

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