Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та флоту F-16: деталі

План перемоги Зеленського

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що у вересні презентує план перемоги України президенту США Джо Байдену. А згодом сказав, що цей план покаже, чи готові союзники до того, щоб Україна перемогла, або ж вони бажають лише стримувати диктатора Володимира Путіна.

Також за словами Зеленського, він представить план, як чинному президенту США, так і двом кандидатам - Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Пізніше замголови Офісу президента Михайло Подоляк виокремив окремі пункти з плану. Серед них, наприклад, операція на території Курської області, економічне, а також політичне питання.

Також днями Зеленський привідкрив подробиці плану перемоги.

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