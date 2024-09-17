Зеленский провел совещания по плану победы Украины и флоту F-16: детали

План победы Зеленского

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что в сентябре представит план победы Украины президенту США Джо Байдену. А впоследствии сказал, что этот план покажет,готовы ли союзники к тому, чтобы Украина победила, или они хотят лишь сдерживать диктатора Владимира Путина.

Также по словам Зеленского, он представит план, как действующему президенту США, так и двум кандидатам – Дональду Трампу и Камали Гаррис.

Позже замглавы Офиса президента Михаил Подоляк выделил отдельные пункты из плана. Среди них, например, операция на территории Курской области, экономический, а также политический вопрос.

Также на днях Зеленский открыл подробности плана победы.

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