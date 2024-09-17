Зеленский провел совещания по плану победы Украины и флоту F-16: детали

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел два совещания. Они касались плана победы Украины и увеличения флота F-16.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент рассказал во время вечернего обращения.
По его словам, первое совещание было по поводу военного наполнения плана победы для Украины.
"Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы", - сказал Зеленский.
Второе совещание касалось увеличения воздушного флота F-16 и состоялось с командованием Воздушных сил.
"Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены", - сообщил президент.
Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что в сентябре представит план победы Украины президенту США Джо Байдену. А впоследствии сказал, что этот план покажет,готовы ли союзники к тому, чтобы Украина победила, или они хотят лишь сдерживать диктатора Владимира Путина.
Также по словам Зеленского, он представит план, как действующему президенту США, так и двум кандидатам – Дональду Трампу и Камали Гаррис.
Позже замглавы Офиса президента Михаил Подоляк выделил отдельные пункты из плана. Среди них, например, операция на территории Курской области, экономический, а также политический вопрос.
Также на днях Зеленский открыл подробности плана победы.
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