Зеленський провів масштабні кадрові перестановки в СБУ: кого призначили

Нові призначення торкнулися керівництва Центру спеціальних операцій "А", управління роботи з особовим складом, а також регіональних управлінь СБУ.

У СБУ оновили керівництво

Президент провів масштабні кадрові перестановки у Службі безпеки України. Згідно з підписаними указами, начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ призначено Олега Федорова.

Крім того, посаду начальника Управління з роботи з особовим складом СБУ обійняла Олена Воронова.

Кадрові зміни в регіонах

Водночас президент ухвалив рішення про перепризначення керівників низки територіальних управлінь СБУ.

Зміни торкнулися управлінь Служби безпеки України:

Автономна Республіка Крим: Олександра Приходена;

Житомирської області: Олександра Судика;

Миколаївської області: Олексія Голобородька;

Тернопільської області: Олега Красношапку;

Львівщини: Ярослава Пилипа;

Черкаської області: Андрія Литвина;

Полтавської області: Віталія Мригу;

Сумської області: Костянтина Семенюка;

Чернівецькій області: Олега Шворака.

Відповідні кадрові рішення оформлено окремими указами глави держави.

Що відомо про нового керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Олега Федорова

Олег Федоров – бригадний генерал СБУ, учасник російсько-української війни та Герой України. До нового призначення він очолював одне із управлінь Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Раніше цю посаду обіймав Євген Хмара, який згодом був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України.