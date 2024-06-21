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Зеленський провів кадрові зміни в Управлінні держохорони

П'ятниця 21 червня 2024 18:44
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Зеленський провів кадрові зміни в Управлінні держохорони Архівне фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони України. У структурі з'явилося два заступники начальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що своїм указом президент звільнив з посади заступника начальника Управління державної охорони України Пискуна Ігоря Васильовича.

Двома іншими указами президент призначив на посади заступників начальника Управління державної охорони України Вихора Романа Володимировича та Шарана Олеся Володимировича.

Що передувало

На початку травня українські спецслужби запобігли замаху на президента Зеленського. Серед затриманих виявилися двоє полковників Управління держохорони.

Сьогодні Зеленський призначив начальника Управління державної охорони. Ним став Морозов Олексій Володимирович.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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