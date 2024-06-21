Зеленский провел кадровые изменения в Управлении госохраны

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Управлении государственной охраны Украины. В структуре появилось два заместителя начальника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

В начале мая украинские спецслужбы предотвратили покушение на президента Зеленского. Среди задержанных оказались двое полковников Управления госохраны.

Двумя другими указами президент назначил на должности заместителей начальника Управления государственной охраны Украины Вихора Романа Владимировича и Шарана Олеся Владимировича.

Отмечается, что своим указом президент уволил с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины Пискуна Игоря Васильевича.

Сегодня Зеленский назначил начальника Управления государственной охраны. Им стал Морозов Алексей Владимирович.

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