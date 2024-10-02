Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

Також президент звільнив Олега Сінайка з посади заступника голови СЗР. Його місце зайняв Геннадій Богач, призначений на аналогічну посаду.

Причини цих кадрових змін в указах не уточнюються.

Служба зовнішньої розвідки України - це спеціальний державний орган, який займається збором, аналізом та оцінкою інформації з-за кордону, необхідної для забезпечення національної безпеки України. Створена у 2004 році, СЗР стала важливим інструментом у боротьбі за захист державних інтересів на міжнародній арені.