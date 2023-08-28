Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ

Варто зауважити, що вакансія глави СБУ у Запорізькій області була вільна з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого.

Окрім цього Зеленський звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.

Хто очолює СБУ

Минулого року президент Володимир Зеленський призначив нового керівника СБУ. Ним став бригадний генерал Василь Малюк.

Раніше посаду глави Служби безпеки України обіймав Іван Баканов, проте влітку минулого року його відсторонили. Офіційною причиною такого рішення назвали масові факти державної зради та колабораційної діяльності з боку працівників СБУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.