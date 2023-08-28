Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Следует отметить, что вакансия главы СБУ в Запорожской области была свободна с 6 марта 2023 года, когда президент уволил Бориса Безрукого.

Кроме этого, Зеленский уволил Александра Поклада с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности и назначил его заместителем главы СБУ.

Кто возглавляет СБУ

В прошлом году президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя СБУ. Им стал бригадный генерал Василий Малюк.

Ранее пост главы Службы безопасности Украины занимал Иван Баканов, однако летом прошлого года он был отстранен. Официальной причиной такого решения назвали массовые факты государственной измены и коллаборационной деятельности сотрудниками СБУ.

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