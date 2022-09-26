Зеленський провів чергову Ставку сьогодні: названо ключові питання

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 26 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.
"Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитись на електромережу країни.
Нагадаємо, російська армія почала замість ракет частіше бити Україною іранськими дронами-камікадзе. Проте ЗСУ розробляють нові тактичні прийоми боротьби з ними.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.