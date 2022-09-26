Зеленський провів чергову Ставку сьогодні: названо ключові питання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам", - йдеться в повідомленні.

Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитись на електромережу країни.

Нагадаємо, російська армія почала замість ракет частіше бити Україною іранськими дронами-камікадзе. Проте ЗСУ розробляють нові тактичні прийоми боротьби з ними.

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