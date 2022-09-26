Зеленский провел очередную Ставку сегодня: названы ключевые вопросы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"В ходе заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам", - говорится в сообщении.

Среди основных вопросов были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что ближайшие зимние месяцы станут вызовом для Украины, ведь Россия может нацелиться на электросеть страны.

Напомним, российская армия начала вместо ракет чаще бить по Украине иранскими дронами-камикадзе. Однако ВСУ разрабатывают новые тактические приемы для борьбы с ними.

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