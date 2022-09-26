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Зеленский провел очередную Ставку сегодня: названы ключевые вопросы

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Среди основных вопросов были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

"В ходе заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам", - говорится в сообщении.

Что еще обсуждали на Ставке

  • было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами;
  • президент отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым силам, которые активно продвигаются вперед.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что ближайшие зимние месяцы станут вызовом для Украины, ведь Россия может нацелиться на электросеть страны.

Напомним, российская армия начала вместо ракет чаще бить по Украине иранскими дронами-камикадзе. Однако ВСУ разрабатывают новые тактические приемы для борьбы с ними.

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Владимир Зеленский